Covid, la nuova variante dal Sudafrica preoccupa i governi. Speranza firma l’ordinanza

243 Visite

Una nuova variante del Covid-19 minaccia il contrasto globale al coronavirus, quella emersa in Sudafrica, capace di molte mutazioni e per questo potenzialmente resistente agli anticorpi e ai vaccini. L’allarme è stato lanciato dagli scienziati africani in una conferenza stampa giovedì e il Regno Unito è stato il primo paese a chiudere i confini a 6 Paesi del sud dell’Africa.

Seguito da Israele, Germania e Italia: l’ordinanza firmata da Speranza ferma l’ingresso nel nostro paese a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini.

Poi altri paesi europei. La Commissione europea, ha annunciato von del Leyen, proporrà, in stretto coordinamento con gli Stati membri, di interrompere i voli dalla regione dell’Africa meridionale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS