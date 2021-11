Il Comune di Mugnano premia Salvatore Esposito come personaggio dell’anno

205 Visite

L’Amministrazione Sarnataro ha deciso di premiare come personaggio dell’anno l’attore di fama internazionale Salvatore Esposito. Esposito, di origini mugnanesi, è divenuto famoso grazie alla serie Gomorra. La premiazione si terrà lunedì 29 novembre alle 11 nell’aula consiliare del Comune. Per motivi di ordine pubblico, sarei grata se non divulgaste l’orario della cerimonia. Il Sindaco è lieto di invitarvi all’evento. Per partecipare potete inviarmi una mail con il nominativo del giornalista della vostra testata.

Per qualsiasi altra info resto a vostra disposizione, buon fine settimana.













