GREEN PASS, UNARMA: PERCHE’ L’OBBLIGO SOLO PER ALCUNE CATEGORIE E NON PER TUTTO IL PAESE?

“Perché solo per alcune categorie e non per tutto il Paese? Tuttavia ottempereremo, la legge non solo va fatta rispettare, ma dobbiamo anche rispettarla”, lo dichiara in un’intervista Antonio Nicolosi, Segretario Generale del Sindacato dei Carabinieri Unarma, esprimendo contrarietà in linea di principio all’imposizione del Governo che dal 15 dicembre obbliga alla profilassi anche i lavoratori delle Forze dell’Ordine e della Difesa.













