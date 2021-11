Giornata contro la violenza sulle donne. Varriale e Di Fenza: “In Campania strumenti e iniziative di sostegno, ma urge una rivoluzione culturale e sentimentale”

Giornata contro la violenza sulle donne – V.Varriale, P. Di Fenza “In Campania strumenti e iniziative di sostegno, ma urge una rivoluzione culturale e sentimentale”

“Nel 2021 sono morte otto donne in Campania per mano di uomini violenti. Un numero ancora troppo alto e non siamo a conoscenza di quanti casi di violenza fisica e psicologica siano celati ad oggi per paura di ricatti e ripercussioni. Nella nostra Regione stiamo sicuramente aprendo a misure di aiuto e contenimento del fenomeno, come l’adozione di azioni relative alla parità salariale di genere e gli incentivi economici per chi assume donne vittime di violenza. Ma non è ancora abbastanza. Bisogna intervenire su due fronti. Pianificare strategie di intervento che agiscano sull’educazione emotiva dei bambini e dei ragazzi, soprattutto nei contesti più a rischio, e puntare ulteriormente sulle opportunità di formazione delle donne finalizzate all’inserimento lavorativo. Perché la vera libertà di una donna si manifesta attraverso la sua piena indipendenza economica e la consapevolezza delle proprie potenzialità”.