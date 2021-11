Politica, Conte (Leu), partecipo agorà Pd per questione Sud

83 Visite

“Per promuovere la lotta alle diseguaglianze che, insieme alla libertà, è l’obiettivo fondante della sinistra riformista, in Italia non si può che partire dalla Questione meridionale, che le contiene tutte”.

Lo ha detto Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali che, stamattina, all’Hotel Terminus di Napoli ha presentato, con il segretario metropolitano di Articolo Uno, Francesco Dinacci, le idee e le proposte con cui il movimento politico si appresta a prendere parte alle Agorà democratiche promosse dal Pd.

“Il nostro partito – precisa Dinacci – aderisce a questo percorso di riflessione aperta e collettiva sui programmi avviato dal Pd, aggiungendo ai temi nazionali, da Sud, il tema del Mezzogiorno”.

“Ai cinque progetti strategici già fissati dall’Ue per il settennio 2021 – 2027 – continua Conte – va aggiunto un sesto obiettivo, appunto l’Europa Mediterranea, ovvero l’Italia Mediterranea. Una proposta che vada oltre il regionalismo fallito e lo spinga verso una confederazione di scopo, un regionalismo non di sola gestione ma di funzione. Una visione questa che contempla un rilancio del ruolo storico di Napoli. La città metropolitana deve diventare l’Hub dei sistemi urbani integrati del Mezzogiorno e, come Milano, deve aspirare a entrare nella rete delle più importanti città del mondo, visto che queste ultime, con la globalizzazione, sono diventate i tiranti dello sviluppo sociale, ambientale ed economico. Bisogna far tesoro dell’ammonimento di Costantino Mortati: bisogna organizzare e valorizzare i bisogni e gli interessi territoriali perché siano essi a determinare le deliberazioni generali. Per costruire il “nuovo” del Paese, la sinistra deve ridefinirsi riformista e socialista partendo dai territori e attingendo ideologicamente alla sua grande storia. Contiamo di far germogliare nell’Agorà questo seme per concorrere dal Sud a un centrosinistra di programma e di idee”.













