Un nuovo maxi incendio: brucia un deposito ad Arzano, colonna di fumo ben visibile in tutta l’area nord

Un enorme incendio, spaventoso, si è sviluppato questa mattina, intorno alle 7, ad Arzano. A prendere fuoco, da quanto si apprende, un deposito ubicato in via Torricelli, nella zona industriale. Si è sviluppata, in conseguenza dell’incendio, una grossa colonna di fumo nera, ben visibile a chilometri di distanza. Da Casoria a Giugliano, da Mugnano a Marano.

Al momento non è chiara l’origine del rogo. Non si segnalano, per ora, feriti. Sul posto i mezzi di soccorso, i carabinieri, vigili urbani e, naturalmente, i vigili del fuoco.













