Reddito cittadinanza truffa, i carabinieri di Marano scovano 25 soggetti collegati alla camorra

Emergono ulteriori dettagli sull’operazione eseguita giorni fa, in ambito provinciale, per stanare i furbetti del reddito di cittadinanza. Per quel che concerne i comuni di Marano, Mugnano, Melito, Villaricca e Qualiano, i carabinieri della compagnia di Marano hanno svolto verifiche mirate a intercettare illecite percezioni dei Redditi di cittadinanza, indirizzando, in particolare, la loro attenzione su soggetti vicini ad esponenti della criminalità organizzata nonché affiliati ai locali clan Nuvoletta, Orlando, Polverino, Amato-Pagano, De Rosa-Pianese. Sono stati individuati più di 90 soggetti già deferiti all’Autorità giudiziaria di Napoli Nord, per illecita percezione superiore agli 800mila euro, attraverso condotte omissive delle dichiarazioni DSU-ISEE che ha consentito agli indagati di rientrare nei parametri normativi finalizzati alla concessione del beneficio.

Almeno 25 le figure di spicco collegate alla camorra. Procedimenti in essere consentivano l’immediata sospensione del beneficio nei confronti di tutti gli indagati nonché la contestazione dell’ipotesi di reato di cui all’art.640 bis Codice penale. L’autorità giudiziaria competente ha emesso sequestri per equivalente somme illecitamente percepite, con associati “decreti di perquisizione” finalizzati al recupero degli importi percepiti.

Nello specifico, a beneficiare del reddito in maniera impropria sarebbero stati soggetti ritenuti vicini o familiari di Salvatore Campanile, Raffaele D’Alterio, Ciro Nuvoletta, Antonio Orlando, Luigi Esposito, Mario Sarappo, Giuseppe Ruggiero e altri i cui nomi non sono ancora noti.