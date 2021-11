Calvizzano, il sindaco annuncia riduzioni Tari. L’opposizione insorge. “E’ anche merito nostro”

Sindaco, a che gioco giochiamo?? Egregio sindaco, Siamo costretti ad intervenire a seguito della comunicazione da voi fornita sulle riduzione della TARI. Un comunicato pieno di inesattezze e bugie macroscopiche, così non va!!Lei continua a darsi meriti che non ha e non possiamo permetterlo, ne andrebbe della nostra serietà’ e competenza. Prima ci chiede di collaborare…e poi vuol dare a credere di aver ottenuto risultati che non le appartengono. Continua ad utilizzare l’opposizione (quando vi e’ un lavoro che richiede tecnicismi)e dopo puntualmente non riconosce i meriti a chi effettivamente li ha. Ciò premesso, quest’opposizione laboriosa concretamente, precisa ai cittadini di Calvizzano che: 𝟭) La riduzione delle utenze Tari non e’ merito né del Sindaco né dell’Assessore, ma del lavoro della prima commissione consiliare in cui codesta opposizione fornisce un contributo più’ che massivo, quanto detto si evince dai verbali delle sedute regolarmente protocollati; 2) Avete inoltre ( per quello che era di vostra competenza) calibrato male l’intervento perché andava attuato sulla base delle chiusure effettive delle attività’ aiutando che aveva ricevuto un maggior danno dalla pandemia; 3) La riduzione da lei presentata non e’ strutturale ne ‘ finanziata con i soldi del Comune ma con i fondi dello Stato; Dunque, quali sono i suoi meriti???? Le ricordiamo inoltre che proprio i Consiglieri di opposizione avevano proposto la riapertura dei termini per l’anno di imposta 2020 richiesta questa, puntualmente disattesa. La smetta per cortesia di appropriarsi del lavoro altrui o almeno, cerchi di fornire ai cittadini un quadro veritiero delle misure attuate. In altri termini se chiede collaborazione come tante volte fatto, riconosca il lavoro svolto non solo dall’amministrazione Comunale ma anche da chi lei non ha interesse a far emergere.