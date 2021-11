Marano, disastro della rete idrica: un progetto per salvare il territorio. Ecco cosa ci scrive un lettore

127 Visite

Marano di Napoli, novembre 2021

– ai cittadini di Marano

– pc agli amministratori della Città

Oggetto: Cedimento tubazione principale rete idrica cittadina

Cosa succederebbe se dovesse cedere improvvisamente la condotta

principale della rete idrica cittadina? Per più di un mese i rubinetti dell’intera città

rimarrebbero a secco mentre stato e regione cercherebbero di riparare il sistema

per ridurre l’emergenza civile e sanitaria. Il Comune farebbe da spettatore perché

non ha né soldi, né personale, né progetti.

I cittadini più abbienti farebbero acquisto di acqua dai privati mediante

autobotti che riempirebbero i serbatoi esistenti. Ai costi attuali (che inevitabilmente

salirebbero per l’aumento di richieste) un camion di acqua da 10 tonnellate costa

circa 100 €.

Una famiglia di quattro persone ha bisogno, per lavarsi e cucinare di circa 15

tonnellate al mese e sono i primi 150 €. Per bere occorre acqua minerale e sono

tra i 40 e i 50 € in un mese. Se si decide di utilizzare acqua minerale anche per

cucinare in quanto l’acqua dei camion non è certificata sono, come minimo, altri

100 €. In totale dai due ai trecento euro di spesa in più. Non ne parliamo se la

casa è sprovvista di serbatoi alimentabili dalla strada. I più poveri, invece, faranno

interminabili file ai camion pubblici di rifornimento e si laveranno in bacili e tinozze

come qualche secolo fa.

La maggior parte di voi penserà: “a parlato ‘a ciucciuvettola!”

A tal proposito sarebbe forse utile sapere che la tubazione principale della

rete idrica di Marano è stata messa in opera quasi cento anni fa, prima della

seconda guerra mondiale ed è quasi un miracolo che regge ancora. E sapete

perché ancora resiste anche se è ormai in fin di vita? Perché fu fatta da uno degli

ultimi amministratori della città in ghisa sferoidale!

Ma che hanno fatto sindaci, commissari e consiglieri negli ultimi ottanta anni?

Non esprimiamo giudizi ma riportiamo i fatti.

Nel bilancio comunale le spese previste di esercizio sono pari a zero; quelle di

manutenzione anche. La quota di ammortamento della rete idrica è nulla; il valore

della rete nello stato patrimoniale non è previsto. Non c’è personale comunale

specificamente addetto all’esercizio e alla manutenzione della rete. Non esistono

protocolli di controllo (tranne quelli previsti dalla legge ed effettuati dall’ASL). Non

esistono programmi di manutenzione periodici e/o predittivi.

Nel Comune non hanno neanche la mappa della rete idrica cittadina!

Allo stato attuale:

Il 50% delle forniture idriche finisce in falda per le perdite della rete.

Il 50% del residuo viene utilizzato senza allacciamenti ufficiali.

L’ultimo 25% viene regolarmente fatturato dal Comune agli utenti.

Il 20% degli utenti pagano le bollette.

Conclusioni: La rete idrica di Marano può collassare in qualunque

momento con gravi conseguenze non solo igienico sanitario ma addirittura

con significative conseguenze sulla vita delle persone.

Per invertire la rotta non si propongono sterili proteste che sarebbero

addirittura paradossali perché l’ottanta per cento degli elettori non paga le bollette

dell’acqua ed è quindi corresponsabile del degrado ma:

1) Redazione, ad opera di un team di esperti, di un progetto di una rete

primaria magliata offerto ai Pubblici Amministratori a titolo gratuito.

2) Consulenza ed appoggio per ottenere il previsto contributo del PNRR

(missione 2) che si aggira tra uno e due milioni di euro ad opera dello stesso team

e sempre a titolo gratuito.

3) Consulenza ed appoggio, nella ipotesi che l’Ufficio Tecnico Comunale non

abbia le risorse umane necessarie, per ottenere, a norma del principio di

sussidiarietà, l’intervento dei Tecnici della Regione.

4) Aiuto per il lancio simultaneo di una campagna mediatica importante per il

coinvolgimento attivo della parte sana della popolazione con l’aiuto di giornalisti del territorio di livello.

Firmato:

Anonymus

Perché non c’è bisogno di visibilità ma di serietà.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS