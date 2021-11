Biden e i democratici a tappeto in Virginia: vince Youngkin ed è già un caso

75 Visite

Il New York Times non usa mezzi termini: i democratici sembrano avviarsi verso “un uragano”, con le maggioranze alla Camera e al Senato che appaiono sempre più vulnerabili. I dem hanno un margine di cinque voti alla Camera e di appena un voto al Senato. Storicamente, il partito al potere perde quasi sempre seggi al Congresso. Ma se il 2022 a livello nazionale sarà qualcosa di vagamente simile alla Virginia del 2021 – chiosa la AP – i democratici perderanno molto più del normale.

Lo scorso anno entrambi gli Stati premiarono con convinzione Joe Biden: in Virginia con un vantaggio di 10 punti percentuali, in New Jersey di 16. Ad appena 10 mesi dall’inizio del mandato presidenziale, quel vantaggio si è sgretolato consegnando ai repubblicani un successo che indica un percorso dopo quattro anni di ripetute sconfitte.