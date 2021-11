Manfredi il “chiagnazzaro” continua a chiedere soldi per Napoli. Minaccia di andare via, ma nessuno gli crede

102 Visite

Manfredi insiste. Pur sapendo, quando si candidò, quali erano le condizioni del Comune di Napoli, continua a bussare alla porta di Draghi: vuole soldi in finanziaria altrimenti, dice, lascerà l’incarico. Un evento a cui, ad ogni modo, nessuno crede. Il solito trucco, insomma, alzare la voce per ottenere qualcosa. Grave che un uomo come Manfredi non abbia altro tema che parlare di soldi. Il Comune è ridotto male, malissimo, grazie a De Magistris e co, ma anziché piangere da mani a sera si dia da fare.

Si terrà, intanto, venerdì 12 novembre la prima seduta del Consiglio comunale di Napoli dopo le elezioni amministrative dello scorso 3 e 4 ottobre. Il Consiglio è stato convocato dal sindaco. L’assemblea si svolgerà nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino alle ore 12.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno vi sono il giuramento del sindaco e l’illustrazione delle linee programmatiche di mandato e l’elezione del presidente e dei due vicepresidenti del Consiglio. La seduta procederà inoltre all’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri eletti; all’esame delle condizioni di eleggibilità del consigliere aggiunto Savary Ravendra Jeganesa; alla comunicazione da parte dei consiglieri di appartenenza al Gruppo consiliare. Il sindaco Manfredi inoltre comunicherà al Consiglio la composizione della Giunta e le rispettive deleghe e si procederà all’elezione dei componenti delle Commissione elettorale comunale.













