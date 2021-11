NAPOLI: REATI TRIBUTARI, SEQUESTRI PER 1 MILIONE E 300 MILA EURO A CARICO DI UN IMPRENDITORE DEL SETTORE TESSILE.

59 Visite

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Nola, sotto il coordinamento

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, ha

eseguito il sequestro preventivo, disposto dal Gip del locale

Tribunale, di beni del valore di oltre 1.300.000 euro, nei confronti di

un imprenditore operante nel settore tessile, indiziato di aver

sottratto all’imposizione, dal 2015 al 2019, elementi attivi di reddito

pari a circa 6 milioni di euro, con una conseguente evasione d’Iva

pari ad oltre 1.300.000 euro.

Il provvedimento del Tribunale rappresenta l’epilogo di un’ampia

attività d’indagine che ha avuto origine dal sequestro di un’ingente

somma di denaro contante, superiore ad 1.500.000 euro, operato

presso la sede della società.

Le indagini si sono da subito concentrate sulla individuazione della

provenienza di tale considerevole cifra e si è rivelato fondamentale,

a tal fine, l’esame della contabilità “in nero” rinvenuta dai finanzieri in

un locale della sede sociale inaccessibile al pubblico.

I dati contenuti nella documentazione extracontabile sono stati,

infatti, decisivi in quanto, dal confronto degli stessi con la contabilità

ufficiale, hanno consentito di quantificare le imposte evase

dall’indagato, ricostruendo in tal modo la cifra sottratta all’Erario.













