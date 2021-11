Bimbo precipitato a Caivano, assolti madre ed ex compagno

147 Visite

Marianna Fabozzi e Raimondo Caputo, già condannati per l’omicidio della piccola Fortuna Loffredo, la bimba violentata e uccisa nel Parco Verde di Caivano il 24 giugno 2014, sono stati assolti nel processo sulla morte di Antonio Giglio, figlio di Fabozzi, morto il 28 aprile 2013 anche lui cadendo dalla finestra di un palazzo nel Parco Verde. Fabozzi era imputata per omicidio volontario ed è stata assolta per non aver commesso il fatto, Caputo è stato assolto dall’accusa di favoreggiamento.













