Appalti e corruzione nel settore rifiuti: confermato il sequestro dei 350 mila euro trovati a casa di un netturbino

Il tribunale del Riesame ha confermato il sequestro, disposto dall’autorità giudiziaria, dei 350 mila euro rinvenuti qualche tempo fa in un borsone di un netturbino, Ciro Gentile, indagato assieme a un all’imprenditore Vincenzo Izzo e a Giuseppe Spacone, referente della ditta Teknoservice ed ex direttore del cantiere di Giugliano e Mugnano. Tutti sono finiti al centro di un’inchiesta, coordinata dal pm Maria Di Mauro e condotta dai carabinieri di Castello di Cisterna, per un presunto giro di corruzione e possibile turbativa d’asta nell’ambito del settore della raccolta dei rifiuti soldi urbani in provincia di Napoli.













