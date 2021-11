Marano, scuole elementari. I genitori protestano: “Il Comune non ha dato le cedole ai bimbi non residenti”

Gentile direttore, il Comune di Marano – da quanto comunicato da alcune librerie – non ha rilasciato le cedole librarie per le scuole elementari (scuola dell’obbligo) per i bambini che, pur frequentando le scuole a Marano, hanno la residenza nei comuni limitrofi. Mi sembra una cosa molto grave. Spero si tratti di un equivoco. Potete interessarvi?