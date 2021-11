Marano: stadio, fondi europei, piano urbanistico, impianti idrici. Nulla è dato sapere, siamo a livelli di regime? I commissari brancolano nel buio

122 Visite

Stadio comunale chiuso ed esito del bando pubblicato sette-otto mesi fa ancora in alto mare; fondi Pics (11 milioni di euro) a rischio naufragio; Puc (piano urbanistico) con preliminare preparato in passato mai mai mandato in Regione; impianti idrici costantemente in tilt e nessuna idea per arginare il problema; strade al buio.

Sono alcuni dei maggiori problemi che assillano il Comune e il territorio di Marano, devastato in più punti, piegato da un trentennio di mal governo e mala politica.

I neo commissari, però, non parlano: da quattro mesi sono in città ma non ritengono di dover fornire input su quanto si sta facendo o si vorrà fare per le criticità del territorio. E’ uno scenario più volte denunciato ed è la prima volta che si verifica nella nostra città: da Malvano alla Tramonti, dalla Fico a Greco e Reppucci, tutti hanno – nel corso degli anni – hanno sentito l’esigenza di rapportarsi un minimo con la città. Basilicata, Garramone e Antonetti, invece, hanno finora dimostrato solo un atteggiamento di chiusura.













