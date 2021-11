Via Medina: aggredisce i poliziotti con un coltello, arrestato

62 Visite

Ieri sera personale della Digos, nel transitare in via Guglielmo San Felice all’angolo con via Medina, ha notato una persona che camminava brandendo un coltello.

I poliziotti, con il supporto di un agente dell’Ufficio Prevenzione Generale libero dal servizio, hanno intimato l’alt all’uomo che, alla loro vista, li ha minacciati con il coltello e, solo dopo una colluttazione, è stato bloccato mentre l’arma, della lunghezza di 40 cm, è stata sequestrata; i poliziotti, inoltre, hanno rinvenuto nello zaino dell’aggressore altri due coltelli dalla lama lunga 25 cm, un paletto in legno con punta acuminata, una lametta lunga 5 cm, un taglierino ed una forbice.

Samson Okougbo, 40enne nigeriano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.













