Quartieri Spagnoli: veicoli sequestrati e paletti abusivi rimossi

Stamattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Locale, nel corso di un servizio volto a ripristinare la libera circolazione sulla pubblica via nella zona dei Quartieri Spagnoli, della Pignasecca e in via Rosario a Porta Medina, hanno rimosso 9 veicoli in divieto di sosta in quanto parcheggiati sul marciapiede, 100 paletti in metallo, 14 fioriere e 5 transenne abusivamente installate sulla pubblica via.

Infine, sono state contestate 16 violazioni del Codice della Strada per mancanza di copertura assicurativa ad altrettanti mezzi che sono stati sequestrati.













