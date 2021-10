Manfredi, dieci deleghe per il neo sindaco e quella frase (infelice) sulla cultura. Le considerazioni di Treccagnoli

255 Visite

Gaetano Manfredi, neo sindaco di Napoli, trattiene a sé una decina di deleghe, tra cui quella alla Cultura. E per giustificarsi dice: “Così posso distrarmi, no?”. Un’uscita che non è piaciuta a tanti. Infelice o c’è dell’altro? Manfredi crede che la cultura, a Napoli, sia un elemento secondario, da trattare con sufficienza? E che le cose “serie” siano soltanto altro? A tal proposito pubblichiamo un post dello scrittore e giornalista Pietro Treccagnoli, per molti anni firma tra le più prestigiose del quotidiano Il Mattino. “Mi sarebbe piaciuto fare l’assessore alla Cultura per questo ho mantenuto la delega a questo settore” lo ha detto il neosindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla presentazione ufficiale alla stampa della sua giunta. E ha aggiunto: “Così posso distrarmi, no?”.

Il Comune di Napoli, come già la Regione Campania, non ha un assessore alla Cultura. È una linea politica, una nuova regola? Potrebbe anche non esserci nulla di male se portasse a risultati efficaci, potrebbe non esserci nulla di male se le parole di Manfredi, a leggerle così, non nascondessero un retropensiero, insidiosamente banale: la cultura è una distrazione, c’è altro di ben più importante a cui dedicarsi. Detto dall’ex-rettore della più grande Università del Mezzogiorno, della più antica Università statale del mondo occidentale, fondata e intitolata a Federico II, lo Stupor Mundi, è più che insidiosamente banale, suona come un’affermazione distruttiva.

Forse Manfredi scherzava, voleva alleggerire la tensione del primo incontro pubblico al fianco della propria squadra (che complessivamente promette bene, molto bene). Forse. Di sicuro, però, nasce il sospetto che questa battuta copra un pregiudizio serio, il tic di coloro che hanno una formazione (diciamo pure una cultura) tecnica, ingegneristica. Le cose serie si fanno altrove, con la cultura ci si spassa.

Eppure la Cultura (con la minuscola o con la maiuscola poco cambia) è la precondizione fondamentale per fare politica e per amministrare una città, ancor più una metropoli storicamente vivace e stratificata com’è Napoli. Un assessorato alla Cultura a Napoli dovrebbe valere quanto un assessorato al Bilancio, per impegno e prospettive future, per la quantità di lavoro che richiede. Evidentemente si continua a considerarlo solo un dispensatore di risorse (ammesso che le risorse ci siano) e un bollinatore di gratuiti patrocini con conseguenti biglietti omaggio e poltrone in prima fila per distrarsi, appunto. Chi fa l’assessore alla Cultura, secondo questa logica, si distrae e fa distrarre i napoletani. Se fosse davvero così, se questo è il peso che si dà a un incarico che dovrebbe far tremare le vene, siamo ridotti male, male assai.

Napoli, invece, ha bisogno di mettere al centro della sua vita sociale ed economica proprio la Cultura, intesa nella dimensione più costruttiva e ampia possibile. Cultura è formazione, è passato, presente e futuro, è conservazione e valorizzazione della bellezza per produrne altra di nuova, possibilmente ancora più bella, è lavoro e sviluppo civile che ricadono come pioggia benefica su tutte le attività e sulla vita quotidiana dei cittadini. Cultura è far crescere i napoletani nel sapere, non farli distrarre, giocare, rilassarsi. Godere del bello migliora gli uomini, non li distrae.

Sulla cultura occorre investire risorse finanziarie e umane, mettere in campo idee e ideali per farne il cardine principale per migliorare la qualità della vita di chi vive a Napoli e offrire a chi la visita (senza limitarsi ai legittimi piaceri della pizza fritta e della zeppola, ottime ma che da sole beneficiano solo la glicemia) la nostra veste più elegante e indimenticabile, profumata e non zellosa.

Spero che quella di Manfredi sia stata semplicemente una gaffe verbale, un inciampo dettato dal debutto. Lo spero di cuore perché il neosindaco ed ex-rettore, con la sua forza tranquilla, può finalmente dare un calcio all’ingombrante palcoscenico di pulcinellate e di logorati masaniellismi che hanno caratterizzato troppi anni della recente vita pubblica napoletana.

Napoli è Benedetto Croce, è la diffusa immanenza dell’arte contemporanea, è Capodimonte, il Mann, la tradizione teatrale dei De Filippo, l’inesauribile e spumeggiante generazione di attori, scrittori, sceneggiatori, registi, cantanti, uomini e donne di spettacolo, Napoli è il San Carlo e Pino Daniele, Napoli è quel meraviglioso skyline che dal mare ricorda ancora la Tavola Strozzi, Napoli è il Rione Sanità che ritrova se stesso partendo dalle Catacombe, è la germinale renitenza alla gentrificazione stracciona dei Decumani, è la febbre che pervade i Quartieri Spagnoli che si affidano al culto di Maradona per non perdere l’anima, è Port’Alba con le sue librerie indipendenti che resistono come avamposti di fronte del Deserto dei Tartari, sono i mille altarini che contrassegnano le mura degli antichi palazzi che hanno bisogno di ritrovare la propria luce abbagliante e le architetture ardite, figlie e madri dello stupore. Napoli è la Cultura che non ammette distrazioni perché anche per mangiare una pizza occorre una cultura. Gastronomica”.













