MARANO, ALTRO ASSURDO CASO DI VIOLENZA: IN AUTO PICCHIA LA COMPAGNA E SI SCONTRA CON UN’ALTRA VETTURA. POI FAI PERDERE LE PROPRIE TRAC

Un altro assurdo episodio di violenza oggi a Marano. I fatti poco dopo le 14 nei pressi del parcheggio del cimitero. Un uomo alla guida di un’auto, secondo alcuni testimoni, avrebbe picchiato selvaggiamente la compagna che era nell’abitacolo e si è poi scontrato con un’altra autovettura, all’interno della quale c’erano due donne e alcuni bambini. La donna vittima delle violenze, che pare perdesse sangue, avrebbe perso conoscenza per qualche attimo. Alcuni passanti hanno contattato il 118, ma a quel punto il guidatore della vettura si è dato alla fuga portando con sé la compagna, probabilmente per accompagnarla in ospedale. Prima di andare via, avrebbe detto di essere di Scampia. Sul luogo, fino a pochi minuti fa, c’erano ancora i segni dello scontro tra i due veicoli. Seguono eventuali aggiornamenti.













