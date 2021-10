Asse mediano, a rischio i fondi (milioni di euro) per il restyling. L’allarme del sindaco di Mugnano Sarnataro

169 Visite

E’ a rischio l’intervento di restyling di alcuni punti strategici dell’asse mediano. Ad accendere i riflettori sul caso è il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro, che all’indomani di un summit in prefettura ha richiamato l’attenzione sul protrarsi dello stallo in relazione all’utilizzo di un maxi finanziamento ottenuto dalla Città Metropolitana. Con quei fondi, svariati milioni di euro, sono stati progettati interventi per l’apertura di diversi svincoli dell’asse mediano, situati in più comuni della cintura metropolitana, tra cui Mugnano.

“Il cantiere deve essere aperto entro la fine dell’anno – spiega il primo cittadino di Mugnano – Ma per farlo occorre che venga ultimato lo sgombero del campo rom di Scampia e avviata una seria bonifica della zona. Nel corso dell’ultima riunione che si è tenuta in prefettura, alla quale hanno preso parte rappresentanti dell’Asìa, tecnici della Città Metropolitana, referenti dell’Ottava municipalità di Napoli e dell’Asl Napoli 1 – aggiunge Sarnataro – è emerso con chiarezza che tutto rischia di rimanere nei cassetti. Sarebbe grave se ciò accadesse. Il nuovo sindaco della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, deve occuparsene prima che sia troppo tardi. Bisogna fare in fretta – argomenta ancora il sindaco Sarnataro – Per le opere da realizzare sull’asse mediano sono già stati spesi fior di quattrini. Mi riferisco a quelli utilizzati per le progettazioni. Sarebbe uno scandalo – conclude – se si perdesse la somma più ingente per avviare e portare a compimento gli interventi attesi da molti anni”.













