Napoli-Torino, per gli azzurri Meret tra i pali

59 Visite

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, M. Rui; Zambo Anguissa, F. Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Bremer, Buongiono; Singo, Lukic, Mandagora, Ansaldi; Pobega, Brekalo; Sanabria. All. Juric.

Secondo le quote Snai per l’1×2 della sfida poi oggi la vittoria del Napoli vale 1.40, mentre il successo del Torino è stato dato a 7.75: per il pari ecco la valutazione di 4.75.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS