116 Visite

Il difensore greco Kostas Manolas è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Il difensore ex Roma, dunque, molto probabilmente non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per il match di domenica contro il Torino. Al suo posto giocherà sicuramente Rrahmani, autore di un grande exploit di inizio stagione. Koulibaly, infine, è rientrato dopo l’impegno con la Nazionale.