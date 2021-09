Quarto, sostituito e aumentato il numero dei bidoni per la raccolta differenziata

79 Visite

Unna bella giornata per Quarto. Insieme al funzionario Mazzone, al vicesindaco Martusciello e ai residenti della zona abbiamo sostituito e aumentato il numero dei bidoni per la raccolta differenziata ormai in pessime condizioni. Siamo partiti da via Alcide De Gasperi e arriveremo a breve a toccare tutto il territorio cittadino. Abbiamo già un programma, per le prossime settimane, fitto di iniziative per incentivare e spiegare al meglio le modalità della raccolta. Voglio personalmente ringraziare ogni singolo cittadino che questa mattina ha collaborato con i tecnici del Comune e i dipendenti della GPN per l’individuazione delle postazioni. Questa è la Quarto che vogliamo, questa è la città che meritiamo!

Antonio Sabino sindaco di Quarto.













