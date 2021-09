Vomero: Controlli anti-droga. Carabinieri arrestano due giovani pusher

119 Visite

Questa notte i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Andrea Costanzo e Francesco Olgato. Il primo ha 21 anni ed è di Pozzuoli, l’altro ha 19 anni ed è di pianura – sono entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I Carabinieri li hanno fermati a via San Domenico a bordo di un’auto. Perquisiti, sono stati rinvenuti e sequestrati 26 dosi di cocaina e la somma contante di 155 euro ritenuta provento del reato. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













