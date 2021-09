Rifiuti e mazzette, la scenata di gelosia della moglie del netturbino mise in allerta gli inquirenti

228 Visite

E’ stata una scenata di gelosia della moglie di uno degli indagati, il netturbino Ciro Gentile, a mettere i carabinieri di Castello di Cisterna sulla giusta strada per recuperare i borsoni con i 350 mila euro sequestrati: quei soldi dovevano servire per corrompere pubblici funzionari o politici in vista di nuove gare d’appalto. Oltre a Ciro Gentile, è indagato anche Vincenzo Izzo, titolare di una pescheria a Torre del Greco, e il direttore tecnico di Teknoservice Giuseppe Spacone. Spacone nei mesi scorsi era sparito per un bel po’ dalla circolazione e in tanti si chiedevano il motivo di questo suo non chiaro allontanamento. Il dirigente si è rivisto all’opera solo qualche settimana fa.

Ad indirizzare gli investigatori fu quindi una telefonata tra Gentile e la moglie, che durante una conversazione, lamentandosi del marito, dichiarava: “Non ti faccio mangiare più, la mia cucina è chiusa. Tanto qua i soldi ci stanno, posso campare finché muori. Prendo un bel pacchettino, rompo la borsa al direttore”.













