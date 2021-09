Miasmi nel Giuglianese: la Procura muove i suoi primi passi, ma per ora le chiacchiere stanno a zero

Anche ieri, come tutti i giorni ormai da settimane, i residenti nell’area di Giugliano hanno di nuovo segnalato la presenza di cattivi odori. Non si placa dunque l’emergenza ambientale in un’area tanto vasta che comprende così tanti comuni, oltre 250mila abitanti e la presenza di vari siti di smaltimento e stoccaggio di rifiuti. Si è aperta una vera e propria caccia per scovare l’origine dei miasmi. Anche la magistratura ha cominciato a muovere i primi passi dopo le tante proteste: è stata aperta un’indagine, come riferiscono diversi quotidiani, ma al momento nessuna novità sull’origine dei nauseabondi miasmi. Ma è possibile che nessuno sappia?