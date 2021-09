Investito da tir, operaio di una ditta di Nola muore sul colpo

88 Visite

Lavorava per una ditta di San Felice di Nola l’operaio morto sull’autostrada A14 Bologna – Taranto nella mattinata di oggi, mercoledì 29 settembre. La tragedia si è consumata alle 8 circa quando camionista di Brindisi ha travolto un operaio che stava lavorando sull’autostrada.

L’operaio – che come riportato da TeleClubItalia lavorava per la ditta Edil San Felice di Nola – stava sistemando la segnaletica stradale per l’apertura di un cantiere. Il tir lo avrebbe travolto e lui sarebbe rimasto schiacciato tra il mezzo pesante il camion della ditta per cui lavorava

L’impatto, avvenuto all’altezza del km 528, è stato violentissimo e l’uomo è stato sbalzato diversi metri in avanti. Come fa sapere Autostrade per l’Italia sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Fondamentali saranno i rilievi per ricostruire l’accaduto. Si tratta della settima vittima in 24 ore. Nella giornata di ieri sono stati 6 i decessi sul posto di lavoro. Un bilancio drammatico che continua a salire di giorno in giorno.













