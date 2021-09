Marano, il Comune non rinnoverà la convenzione con la Inibus. L’annuncio del consigliere regionale Di Fenza

195 Visite

“Le casse del Comune sono esamini e i commissari, per questa ragione, hanno deciso di non prorogare la convenzione con la ditta Inibus, l’azienda che si occupa del trasporto sul nostro territorio”. A comunicarlo ai microfoni di Terranostranews è il consigliere regionale Pasquale Di Fenza, che stamani ha incontrato i commissari straordinari alla guida dell’ente comunale. Il consigliere Di Fenza ha colloquiato con la triade per circa un’ora e mezzo, affrontando diverse tematiche: rete idrica, trasporto locale, fondi Pics e ufficio tecnico. L’intervista video è in visione sulla pagina Facebook di Terranostranews.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS