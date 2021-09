Dramma a Casoria, vigile suicida con la pistola d’ordinanza

81 Visite

CASORIA. Un agente della polizia municipale di Casoria è morto nel tardo pomeriggio di oggi. Stando a quanto riferisce il sito nanotv.it, si dovrebbe trattare di un suicidio. Infatti, sembra si sia sparato con la sua pistola d’ordinanza.

L’uomo di 57 anni, infatti, sembra si sia sparato con la sua pistola d’ordinanza. La tragedia si è consumata in casa della vittima, situata in una traversa di via Pio XII a Casoria. A perdere la vita è stato un luogotenente in servizio presso il Comando di Polizia Municipale in via Castagna.

E’ ricordato da tutti come un agente molto attivo sia nell’ufficio che per strada. Ancora non si conoscono i reali motivi del gesto sul quale stanno indagando le forze dell’ordine.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS