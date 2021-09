Unipan Campania: “Sale il costo del grano e il prezzo del pane rischia di raddoppiare”

58 Visite

Sale il costo di farina e grano e il prezzo del pane rischia di raddoppiare. L’allarme di Unipan Campania: “Problema di proporzioni bibliche per il settore. Molti rischiano di chiudere, i costi sono inaccessibili. Non si tutela più l’economa dei piccoli produttori.”. Borrelli: “Rincari che si ripercuotono su consumatori e produttori, bisogna intervenire con urgenza. Domani ci sarà una commissione in Regione per affrontare il tema.” Il prezzo del pane a Napoli e in tutta la Campania rischia di aumentare di almeno 1 euro al kg. Il motivo? Il costo del grano è salito vertiginosamente così come quello della farina. L’allarme è stato lanciato dai panificatori napoletani. “Si sta sottovalutando forse un po’ troppo il problema che rischia invece di assumere proporzioni bibliche. I costi della farina sono raddoppiati, il valore del gas è alle stelle, sono aumentati pure i costi delle materie per il confezionamento. Si prevede che il pane comune vedrà un costo raddoppiato. I consumatori saranno danneggiati così come lo saranno i produttori. Molte attività di panificazione non reggeranno l’urto e saranno costrette a chiudere. Si sta puntando sempre più a sostenere l’economia delle multinazionali stroncando quelle delle piccole attività. Se le istituzioni non intervengono ora, sarà la fine.”- spiega Mimmo Filosa, presidente di Unipan Campania. “Il pane è il prodotto alimentare più consumato a Napoli ed in Campania, dove la panificazione rappresenta il fulcro del mercato italiano. L’aumento dei costi andrà così a gravare sia sui consumatori che sui produttori. Come ci è stato richiesto dai panificatori, domani 22 settembre alle ore 11 abbiamo indetto in Regione una commissione per affrontare la tematica e trovare soluzioni che dovranno essere applicate a stretto giro per tentare di risollevare l’economia locale già messa a durissima prova dal periodo covid.“-ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, Presidente della Commissioni Agricoltura.













