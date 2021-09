Inaugurata “Piazza della Libertà” a Salerno. De Luca si commuove

51 Visite

A Salerno è stata inaugurata Piazza della Libertà alla presenza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e dell’amministrazione comunale- Grande curiosità e attesa da parte di centinaia di cittadini arrivati nella zona del «Crescent» per visitare la piazza sul mare più grande e bella d’Italia e d’Europa come la ha definita il governatore De Luca, visibilmente commosso. Il presidente De Luca ha raccontato la storia della piazza, dapprima affidandosi a un video su quello che c’era prima: degrado, spaccio notturno e industrie dismesse.

Era un luogo proibito, dice De Luca. «Non c’è stata nessuna grande opera così partecipata in Italia e che ha coinvolto così tanto i nostri concittadini, a proposito di democrazia. Poi è cominciato il calvario della progettazione: siamo in Italia. Questa piazza ha una superficie di 28mila metri quadri che è esattamente la dimensione di piazza San Pietro ma con le aree di ingresso arriva a 40mila metri quadri e può ospitare 100mila persone. Ci sono altre piazze grandi, ma sul mare no. Abbiamo voluto realizzare il parcheggio interrato, abbiamo immaginato al di sotto della piazza due passeggiate all’altezza del mare. Vi sono una trentina di negozi pronti per la prossima estate. Intanto abbiamo regalato alla città di Salerno altri 500 metri di lungomare».













