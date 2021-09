87 Visite

Luciano Crolla, candidato di Azione: baroni universitari, episodi di voto di scambio, altro che ingenuità. Manfredi dica qualcosa. La vicenda, portata alle cronache da Fanpage, del professore universitario candidato con Manfredi, il quale schedava la posizione accademica dei suoi colleghi e prometteva sostegno in cambio del voto non è un’ingenuità, come egli stesso l’ha definita. È un tentativo grave di voto di scambio. Una schifezza, ma soprattutto un modus operandi comune, nel mondo accademico, che va combattuto. Questa vicenda ci rafforza nella convinzione che a San Giacomo sarebbero più utili giovani dottori, dottorandi e scienziati, che baroni. Manfredi batta un colpo, i nostri giovani meritano un altro futuro.













