Marano: è morto l’avvocato Augusto Marsicovetere. Fu attivista del Cinque Stelle

Dolore per la scomparsa dell’avvocato Augusto Marsicovetere di Marano, per anni noto attivista del M5s. L’avvocato maranese fu colpito da un malore, probabilmente un’ischemia o un ictus, nei giorni scorsi. Sui social il cordoglio di chi lo ha conosciuto. “Ora che sei volato in cielo veglia sulla tua famiglia, ti ricorderò sempre come una persona colta e disponibile con tutti, specie con me“, scrivono alcuni amici.













