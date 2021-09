Marano, tre incidenti in contemporanea: tre auto distrutte e un ferito

499 Visite

Tre incidenti in contemporanea a Marano. Diverse le auto convolte, sia in via San Rocco, nei pressi di Panimer, con tre auto distrutte e sia nella zona di Marano-Quarto, dove ci sarebbe anche un ferito. Sul posto stanno accorrendo vigili urbani e carabinieri. Ci sarebbe anche un altro incidente nella zona del cimitero di Marano, con un uomo riverso sull’asfalto. Le condizioni non sono note. Seguono aggiornamenti.













