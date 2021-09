81 Visite

Continua l’operazione “Strade sicure” a Quarto. Solo ieri, infatti, sono stati sequestrati sei ciclomotori privi di targa e assicurazione in via Campana, alla rotonda del Corso Italia.

Vogliamo che questa città sia più vivibile per tutti, e quindi tutti devono rispettare le regole.

Nota stampa sindaco Sabino Quarto













