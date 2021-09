Bari, arrestato il fratellastro di Antonio Cassano: furto da 30mila euro in un appartamento

105 Visite

Tradito dalla sua bassa statura: Giovanni Cassano detto “‘u curt”, pregiudicato 49enne fratellastro del calciatore Antonio Cassano, è stato arrestato dai carabinieri dopo un furto da 30mila euro in un appartamento di Sannicandro. E’ accusato di furto pluriaggravato in appartamento, commesso insieme ad altre due persone in corso di identificazione, plurime violazioni alla sorveglianza speciale a cui è sottoposto, possesso ingiustificato di grimaldelli, uso di targa manomessa e guida senza patente poiché revocata.

Le indagini sono scattate il 10 giugno, quando da un’abitazione del centro storico di Sannicandro sono tati portati via gioielli, rolex e beni. I ladri sono entrati dopo aver infranto la porta a vetri, mediante l’utilizzo di una fiamma ossidrica avevano tagliato la cassaforte asportandone il contenuto. Le immagini della videosorveglianza, però, hanno immortalato l’arrivo dei malviventi e la loro fuga mentre portavano al seguito la refurtiva e gli attrezzi “da lavoro”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS