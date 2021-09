La fiera dell’abusivismo maranese: 17 box dovranno essere demoliti, ma non c’è il dirigente comunale che firmi l’atto

185 Visite

Sono 17 i box abusivi facenti parti di un complesso edilizio sorto una decina di anni fa – in difformità con la Dia presentata a suo tempo – in via San Rocco, a ridosso del panificio Panimer. Costruiti, in pratica, con volumetrie in eccesso.

L’ufficio tecnico comunale ha preparato l’ordinanza di abbattimento, alla luce di una richiesta di verifiche inoltrata dagli agenti della municipale, ma l’atto non è stato ancora firmato dal dirigente di area poiché il municipio è al momento sprovvisto di tale figura e la segretaria generale, dottoressa Imparato, non ha alcun interim al riguardo.

In poche parole, per farla breve, al momento non si sa chi debba firmare questa e altre ordinanze di demolizione per i periodi relativi al trimestre giugno, luglio ed agosto.

Quello dei box abusivi, sorti a meno di un metro da un alveo (per l’ufficio tecnico non vi sarebbero tuttavia vincoli in tal senso) è l’ennesimo caso maranese esploso dopo anni e anni. Il “glaucoma” del passato sembra essere misteriosamente guarito, ma si tratta quasi sempre di guarigioni indotte da segnalazioni di qualche mosca bianca, qualche onesto cittadini, o dei media. Altrimenti campa cavallo….













