Abbattimenti abusi edilizi Arzano, Caso (M5s): “Lo Stato c’è”

“Pochi giorni fa avevo annunciato che i commissari che si sono insediati avevano deliberato l’abbattimento degli abusi realizzati all’interno delle palazzine della 167 di Arzano. Oggi finalmente posso comunicarvi, con grande orgoglio, che l’intervento è stato realizzato. È una questione che seguo personalmente da tempo ed è un segnale importante contro chi crede di poter agire indisturbato, senza che lo Stato intervenga. Contro la Camorra c’è bisogno di fatti e non solo di proclami. E ciò che è accaduto oggi è la dimostrazione che quando lo Stato c’è, la malavita organizzata non ha scampo. Vorrei ringraziare i commissari prefettizi, il Prefetto di Napoli, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e la polizia Municipale di Arzano guidata dal Comandante Biagio Chiariello per l’incredibile e tempestivo lavoro svolto.”













