Porta Capuana: la polizia cattura un 58enne colombiano, ricercato dal 2004

98 Visite

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno catturato in piazza Enrico De Nicola, mentre si intratteneva in strada, Antony De Avila Charris, 58enne colombiano, ricercato dal 2004.

L’uomo è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso il 22 dicembre 2004 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli -Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 12 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e per traffico e produzione di sostanze stupefacenti commessi a Napoli e a Genova nel 2001.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS