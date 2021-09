Mugnano, il talento di Salvatore Ambrosini ha catturato l’attenzione di tutti sui social

177 Visite

Si chiama Salvatore Ambrosini, ha 19 anni e vive a Mugnano, in provincia di Napoli, dove da tempo tenta di sfondare nel mondo del cinema, lavorando autonomamente come attore, doppiatore, imitatore e videomaker. Forse ce l’ha fatta. Ora le attenzioni della Rete sono tutte per lui: in questi giorni il giovane napoletano potrebbe aver fatto davvero il salto di qualità. In poco meno di una settimana, infatti, uno dei video che RinoTheNicePlayer (nickname di Salvatore) usa pubblicare periodicamente su Youtube (al momento sono 11 e il suo canale conta più di 9 mila iscritti) è stato tra i più cliccati della Rete, il video in questione è “Un ragazzo, 50 voci”, nel quale Salvatore imita le voci dei personaggi dei cartoni animati. Oramai sul web non si fa altro che parlare del suo incredibile talento, della sua mimica e dell’incredibile capacità imitativa che non si limita ai soli personaggi dei cartoni animati, ma anche personaggi di film, serie tv e programmi televisivi. Con la sua voce modulabile si destreggia tra Topolino, Homer Simpson, il grande cuoco Alessandro Borghese e tanti altri.













