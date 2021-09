Elezioni Napoli, webinar con candidati sindaco: ecco come partecipare

69 Visite

Rush finale per la campagna elettorale per le amministrative a Napoli del prossimo 3 e 4 ottobre. Si susseguono infatti gli incontri, i dibattiti, i confronti tra i candidati sindaci. Più che interessante appare lo “speciale elezioni comunali” del Centro Studi Calamandrei che nell’ambito delle sue attività ha inaugurato un canale istituzionale di confronto ed incontro: dialogo con ospite istituzionale. Si tratta di una rubrica settimanale strutturata con webinar on line. Gli appuntamenti con lo speciale elezioni, coordinati dagli avvocati Alessio Savarese e Raffaele Torrese e moderati da Giusy De Rosa, hanno già registrato gli interventi dei candidati sindaco Matteo Brambilla, Alessandra Clemente e Castello Maresca. A seguire tutti gli altri. Al centro degli incontri con i candidati i temi della formazione, dei giovani e della legalità. Per partecipare ai webinar basta collegarsi alla pagina Facebook “corsi di formazione 2021” . È possibile seguire anche gli incontri già effettuati e verificare il calendario dei prossimi incontri.













