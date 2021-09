Afragola, cane precipita dal terzo piano e sfonda un’auto: coinvolta anche una bimba

73 Visite

Paura questa mattina, 21 settembre, ad Afragola, dove un cane è precipitato dal terzo piano di una palazzina situata in via Milano, ed ha sfondato un’auto.

Come riporta anche NanoTv, a bordo dell’automobile c’erano due donne ed una bimba. Il veicolo proveniva da via Bologna quando nel girare è stata “travolta” dall’animale in caduta. Non sono chiare le dinamiche dell’successo. Nella caduta il cane ha provocato la rottura di uno dei finestrini dell’auto. Per i passeggeri, invece, solo qualche ferita lieve.













