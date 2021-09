Coppa Italia, Mugnano: Sarnataro risponde al comunicato del Giugliano Calcio

33 Visite

“Siamo profondamente stupiti dalle dichiarazioni del Giugliano Calcio 1928 in merito alla partita di Coppa Italia che secondo la società si sarebbe dovuta disputare allo stadio Vallefuoco di Mugnano. Come già comunicato al momento è aperta una gara per l’affidamento della struttura sportiva e inoltre non è ancora disponibile la documentazione circa la sua agibilità.

Tale situazione era stata già rappresentata anche telefonicamente, nella giornata del 20 Settembre, al vicesindaco della città di Giugliano, il quale si stava prodigando per trovare una soluzione per la partita stessa, e confermata stamane al commissariato di polizia di Giugliano.

La società sostiene assolutamente il falso, quando afferma che ha “attuato tutte le regole, le procedure necessarie e le autorizzazioni del caso”. La Polizia Municipale ha appreso, infatti, che si sarebbe disputata una partita del campionato nazionale dilettanti nel nostro stadio dal

Commissariato di Polizia, che richiedeva tutta una serie di adempimenti e uomini per la pubblica sicurezza.

Dice ancora il falso quando afferma di aver ottenuto “autorizzazione all’utilizzo della struttura dal gestore indicato dal Comune…” dato che al momento non c’è ancora alcun gestore, ma solo un custode per evitare che l’impianto venga vandalizzato.

Ci aspettiamo pertanto una rettifica del comunicato e le scuse formali della società. Diversamente ci riserveremo di tutelare la nostra immagine sporgendo querela per falso.

Il comune di Mugnano e l‘amministrazione comunale ha dimostrato con i fatti di essere sempre a disposizione, ospitando più volte il Giugliano Calcio 1928.

E se avessimo avuto le carte in regola avremmo accolto squadra e tifosi come sempre.

Nell’esprimere la mia più grande vicinanza e solidarietà ai tifosi, gli unici danneggiati da questo increscioso episodio, cogliamo l’occasione per fare un grande in bocca al lupo al Giugliano Calcio per la nuova stagione”.













