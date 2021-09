Compagnia di Marano, da oggi il nuovo comandante è il capitano Leso. Ieri l’addio di Lo Conte

149 Visite

Da oggi il maggiore Gabriele Lo Conte (nella foto) non è più il comandante della Compagnia di Marano, che ha competenze anche sui comuni di Mugnano, Calvizzano, Melito e Villaricca. Lo Conte è stato destinato ad altro incarico: sarà a capo del nucleo investigativo di Salerno. Al suo posto, per i prossimi anni, il capitano Alberto Leso. Al maggiore Lo Conte gli auguri della nostra redazione per il nuovo incarico. Identico in bocca al lupo al capitano Leso.













