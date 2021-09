Napoli, Galleria Umberto I e colonnato piazza Plebiscito invasi da rifiuti

48 Visite

“Anche questa mattina abbiamo ricevuto un report fotografico relativo a due luoghi simbolo della città, il colonnato della chiesa di San Francesco di Paola a piazza Plebiscito e la Galleria Umberto I, che portano i segni evidenti e dolorosi della movida degli zozzoni. Invasi da migliaia di cartacce, bottiglie di vetro, contenitori di cibo take away, piatti di plastica, tovaglioli di carta usati. Per non parlare dell’insopportabile puzza di urina che rende impraticabile buona parte del colonnato e della galleria in prossimità delle scalinate. Questo è lo spettacolo che la nostra città ha offerto questa mattina ai turisti e ai residenti stessi. Inciviltà e degrado si stanno impossessando delle strade e delle piazze partenopee, senza che si riesca a fronteggiare questa pietosa deriva. E’ evidente che bisogna agire su più fronti. In primis sull’educazione dei giovani, spesso tristi protagonisti di questi comportamenti, in secondo luogo attivando servizi di pulizia straordinari nel corso dei week end, aumentando i controlli con personale in borghese delle forze dell’ordine e stipulando accordi con gli esercizi commerciali che vendono questi prodotti affinché facciano la loro parte in questa difficile battaglia. Non è il momento di filosofeggiare o di fare ragionamenti a lunga scadenza. Ogni mattina questa parte della città assomiglia a un grande immondezzaio all’aperto. E questa condizione inaccettabile non può più essere tollerata”. Lo hanno detto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e i consiglieri della I Municipalità, Benedetta Sciannimanica e Gianni Caselli, che hanno ricevuto le segnalazioni fotografiche di tanti cittadini.













