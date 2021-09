RITORNA IL NAPOLI BIKE FESTIVAL PER LA DECIMA EDIZIONE

114 Visite

Il Napoli Bike Festival torna Domenica 19 Settembre nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile per la X Edizione. Come sempre il quartier generale sarà la Mostra d’Oltremare, e in particolare il suggestivo spazio del Giardino dei Cedri, con ingresso da Viale Marconi.

Il 19 Settembre a Napoli si festeggia il Santo Patrono, San Gennaro. Lo spot della X Edizione celebra questo evento e lo ricorda anche per il “miracolo delle bici” grazie alla collaborazione di un simpatico Paolo Franceschini – il Comicista, un po’ comico un po’ ciclista – che ne assume le sembianze.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

La lunga giornata del Festival sarà anticipata Sabato 18 settembre alla Bicycle House dalle 19.00 con la musica di Dario Cervo – San Gennaro Bar -, un musicista dal sound unico, ispirato da tutti i luoghi in cui ha viaggiato, Africa, Sud America, India, i Balcani, Spagna, Cuba, che ha recentemente collaborato e suonato con Jovanotti nei suoi concerti live.

Domenica 19 Settembre alle 9.00 pedalata collettiva dalla Galleria Principe alla Mostra d’Oltremare. Un percorso lento e pianeggiante adatto a tutti. Con l’invito ai partecipanti di portare uno strumento musicale, un campanello per far sentire il suono del cambiamento. Alla Bicycle House sarà possibile prendere bici a noleggio.

Il programma di questo anno sarà ricco di attività per tutti dalle 10 alle 20. Riapre l’area espositiva con attori da tutta Italia in rappresentanza del marchi leader a livello mondiale, prove di bici muscolari, a pedalata assistita, monopattini, cargo bikes, tandem, bici pieghevoli, accessori, abbigliamento.

Una grande opera di street art, realizzata da Antonio Tempesta, accoglierà i visitatori alla Mostra d’Oltremare. Si tratta della più grande tra quelle ispirate alla bici mai realizzate, legata all’immagine della campagna del Napoli Bike Festival “Il tuo strumento per cambiare aria” che diventa un percorso ludico didattico, con un sottile omaggio, nell’uso del colore arancione, all’Olanda per l’impegno continuo della nazione nel campo della ciclabilità.

Tante le attività dedicate ai bambini: la patente in bici, una caccia al tesoro in bicicletta, l’open day della scuola di ciclismo e mountain bike, spettacoli ed artisti di strada, letture a bassa voce con storie di bici, spazio all’inclusione con un biketour per ragazzi con disabilità.

Spazio anche per presentazioni di libri tra cui quello a fumetti che racconta il rapporto di Margherita Hack con le stelle e la bici in collaborazione con Comicon. Si parlerà di ciclo-viaggi: si parlerà della ciclovia dei parchi della Calabria; un contest di cicloviaggiatori e soprattutto, il bike speaker corner con le più varie testimonianze, dal Bike Chef Cristiano Sabatini, che cucinerà una carbonara partenopea, al giornalista Gian Luca Gasca viaggiatore, convinto sostenitore di una mobilità sostenibile, ad Adele Pomponio Inail Campania che racconterà l’esperienza di Casa Rider, ad Aart Heering, dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Passi e tanti altri.

Tra i workshop previsti durante il Festival, inoltre, sono previsti quello di ciclofficina sui temi più cari agli appassionati di due ruote, laboratori di origami ispirato alle bici, un laboratorio creativo in collaborazione con Davide Carnevale, Ambasciatore del Terzo Paradiso Fondazione Michelangelo Pistoletto. Da non perdere il wokshop con il Bike Lab del dott. Di Micco, sui segreti della biomeccanica e della corretta postura in bici.

I sessanta ettari di verde della Mostra d’Oltremare saranno aperti a tutti con aree food e pic nic per passare l’intera giornata in relax. Anche in Mostra si potranno noleggiare bici e partecipare alla pedalata alla scoperta delle piante e degli alberi monumentali, oppure a quella dedicata alle aree di pregio archeologico ed architettonico.

Il Napoli Bike Festival è organizzato dall’APS Napoli Pedala patrocinato del Comune di Napoli, Regione Campania e Mostra d’Oltremare e con il supporto dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia, Inail Campania e di ANM.

Luca Simeone Direttore del Napoli Bike Festival “Dieci anni di Festival, sono un traguardo importante per la città. La conferma sempre più crescente che la mobilità sostenibile e ciclabile è di casa a Napoli ed ha bisogno di spazio. Questo evento rappresenta una comunità composita, che si è candidata già da diversi anni per voler trasformare la città nel segno di una maggiore qualità della vita, inclusione, rispetto per i più fragili, riqualificazione e rivitalizzazione dello spazio urbano, perché la promozione dell’uso della bici serve esattamente a questo”.

