Marano, la voce del cittadino: “Cumuli di rifiuti e strisce bianche “scolorite” al corso Mediterraneo”

108 Visite

Gentile Direttore, al corso Mediterraneo, prima i rifiuti li venivano a prendere gli addetti alle ore 13 del pomeriggio, oggi invece li vengono a prendere alle ore 6 del mattino dopo. In questo modo, ci sono cumuli di spazzatura per molte ore ai bordi delle strade. Altro problema, riguarda le strisce bianche di attraversamento lungo il corso principale, che sono scomparse, cioè non le hanno ritinteggiate. Questo è motivo di incidenti, spesso è capitato che persone sono state investite o hanno rischiato di essere investite. Grazie.

Lettera firmata da un residente di corso Mediterraneo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS