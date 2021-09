Elezioni Napoli, la figuraccia del centrodestra. L’esclusione di tante liste favorisce Bassolino, che se la ride

170 Visite

Il centrodestra ne esce a pezzi: quattro liste non ammesse, due quelle del candidato Maresca, e poi quella della Lega e degli animalisti. Anche la Clemente, ex pupilla di De Magistris, ne esce azzoppata. La scure della commissione prefettizia incaricata di accertare la correttezza della presentazione dei candidati a consiglio comunale e municipalità s’è abbattuta su 5 liste. Il centrodestra, dopo una notte di tensioni, va spaccato nei dieci municipi partenopei: Maresca e Forza Italia da una parte e Lega e Fratelli d’Italia dall’altra. Più d’uno imputa alle liti, ai cambi di lista in corsa, alle guerre interne la responsabilità del disastro che si è concretizzato.

Ora sono pronti i ricorsi e toccherà al Tar stabilire se potranno partecipare o meno alla competizione elettorale del 3-4 ottobre.

In casa Lega: «Si tratta di un problema semplice, stiamo presentando ricorso, in un paese civile una lista rigettata perché consegnata alle 12.01, con un minuto di ritardo è una cosa difficile da capire, a prescindere dal fatto che abbiamo avuto una difficoltà per l’apparentamento delle municipalità, che ci ha impegnato in mattinata», spiega Valentino Grant, coordinatore campano della Lega, che non può nascondere il suo rammarico per l’esclusione.

«Siamo arrivati alle 11.47, al massimo 48, al Comune, poi, tra procedure Covid e altro, abbiamo fatto tardi di un minuto, forse, per la consegna — prosegue — Un ritardo legato al fatto che in mattinata, dalle 6, abbiamo dovuto richiamare tutti i candidati, circa 600, per rifirmare, causa l’apparentamento delle municipalità, un problema tecnico che ci ha preso tutta la mattina». Si dicono ottimisti. «Siamo certi che la magistratura avrà gli strumenti e saprà valutare quanto accaduto e, dunque, potrà accertare che i nostri delegati erano già all’interno della struttura prima dello scadere del termine — prosegue il coordinatore cittadino Severino Nappi — L’esclusione di una lista cardine della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Catello Maresca sarebbe del resto un grave vulnus».

Si dice perplesso anche il candidato a sindaco, Catello Maresca, che, in caso di rigetto del ricorso, perderebbe le sue due civiche, in cui tra l’altro è candidato anche Pietro Diodato, protagonista della mezza rissa con Marco Nonno. «Non me lo aspettavo, speravo prevalessero ragionevolezza e logica. Noi eravamo dentro con una parte della documentazione, i coadiutori stavano portando il resto, si vede benissimo in tutti i video — dice Maresca —. Ci hanno impedito di portare la documentazione integrativa, oggi ci dicono che non abbiamo depositato i documenti che erano giù, già all’interno del plesso». Secondo Maresca sarebbe da «normativa medievale» non ammettere che «la sostanza delle regole è stata rispettata».













