Unataa Campania, al via il progetto “Vesti la Solidarietà”

L’Associazione UN.A.A.T.A.A. Campania ODV intende avviare un laboratorio di Sartoria Sociale inserendolo nei suoi programmi rivolti a tutti gli utenti che

dimostrano un forte interesse e una grande passione per questa attività.

L’obiettivo e di dar vita ad un processo di empowerment di gruppo ed individuale per incentivare l’integrazione e la coesione sociale dei beneficiari del progetto.

Il Laboratorio di Sartoria Sociale rappresenta per gli interessati un luogo di confronto , di apprendimento costante, di produzione, di formazione e di scambio

continuo di esperienze. Attraverso il riciclo tessile, grazie alla presenza di una sarta specializzata, si trasformano quelle che sono le loro competenze sartoriali

in un’opportunità di lavoro e di riscatto sociale. Un piccolo atelier di taglio, cucito e ricamo dove dare vita ad abiti e accessori, sarà il coraggio anche di coloro che

appartengono alle categorie più fragili, consentendo loro di intraprendere nel territorio un nuovo percorso di crescita formativa all’insegna dell’integrazione,

finalizzato al rinserimento nella società.

Il Progetto si basa sulla condivisione di gruppo , utilizzando diverse tecniche sartoriali, soprattutto sul riutilizzo e il riciclo di tessuti. Indumenti donati o dismessi

di ogni genere si trasformeranno, in un mix di colori e tessuti, in creazioni originali da commercializzare nel pieno rispetto dell’ ambiente.

Moderne tecniche sartoriali per la produzione di capi di biancheria, suppellettili per la casa e altri prodotti in stoffa, il patchwork e i segreti più antichi del

mestiere. Creatività e artigianalità si mescoleranno e si cuciranno sugli abiti insieme a merletti perline e dettagli di qualità.

Verranno organizzate manifestazioni pubbliche, con sfilate di moda, spettacoli teatrali sui temi dell’intercultura e dell’integrazione e esposizioni per la vendita

dei prodotti cuciti.

A CHI SI RIVOLGE: Adulti

MATERIALI E Attrezzature utilizzati:

Accessori per il cucito, il ricamo e il patchwork filo da cucire, forbici e cutter, macchine da cucire, da ricamo e tagliacuci con accessori.

accessori decorativi – ferri maglia, uncinetti e accessori.

